Тепер англійською: оригінальний прогноз погоди від полтавського ТБ (відео)

Англійською мовою прогноз погоди на полтавському телеканалі почали вести з вересня

Прогноз погоди веде студентка четвертого курсу / Колаж "Сьогодні"

Полтавський телеканал PTV, де прогноз погоди ввели оголені чоловіки , знову оригінально підійшов до погодного блоку. Тепер прогноз погоди розповідають англійською мовою.

Про це повідомляє телеканал на своїй Facebook-сторінці.

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Подробиці

Англійською мовою прогноз погоди на полтавському телеканали почали вести з вересня. Все для того, щоб глядачі змогли поліпшити свої знання.

Прогноз розповідають для Європи і США. Ведуча – студентка четвертого курсу філологічного факультету в Полтавському педагогічному університеті Єлизавета Шульга.

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У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед провідних, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися і кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести гендерна різноманітність в випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає все менше і менше одягу.

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Якщо в першому випуску на Таганов була надіта сорочка з коротким рукавом, то в наступному випуску цей елемент одягу був вже повністю розстебнутий, а в подальшому його колеги-чоловіки оголошували прогнози взагалі топлес.

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