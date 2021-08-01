Тепла вода і ніяких медуз: свіжі відео з пляжів курортної Кирилівки

На курорті встановили спеціальні бар'єрні сітки для боротьби з медузами

Відпочиваючі з задоволенням відпочивають в Кирилівці / Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на неділю, 1 серпня, в курортній Кирилівці багато туристів, але мало медуз і тепле море. Відпочиваючі з задоволенням загоряють на пляжах і купаються в морі.

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Про це повідомляє "Обозреватель".

Як розповіли відпочивальники, багато баз на курорті встановили спеціальні бар'єрні сітки для боротьби з медузами. Виявилося, що це дійсно допомагає – вони більше не псують туристам відпочинок.

"Їдьте зараз на море. Зараз саме час купатися і добре відпочити. Медузи трохи валяються на березі, але в основному в морі їх немає. Це ніщо в порівнянні з тим, що було до цього. Море найчистіше і ніхто не скаржиться", – відзначили туристи.

За словами ще одного туриста, зараз в Кирилівці можна тихо, спокійно і безпечно провести відпустку.

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Влада вже заявила, що пляжі Кирилівки відповідають всім санітарним нормам, а в морі можна безпечно купатися.

"Останні дані проб морської води показують, що купатися в Азовському морі в Кирилівці безпечно", – сказав начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держспоживслужби в Запорізькій області Олег Колеров.

Раніше експерти розповідали, через що в Азовському морі так багато медуз і коли вони зникнуть.

Нагадаємо, що в Бердянську полчища медуз псують настрій відпочиваючим – через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.

Крім того, в курортній Кирилівці Запорізької області можна добре пообідати, витративши при цьому близько ста гривень. Низькі ціни виставляють кафе, в яких їжа відразу виставлена на прилавках і в холодильниках.