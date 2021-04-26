Вимагав щомісячну "винагороду": заступник директора інституту НААН попався на хабарі

У Сумській області затримали заступника директора Інституту НААН. Його підозрюють у хабарництві. За даними слідства, чиновник вимагав від підприємця 10 тисяч гривень щомісяця.

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Як розповіли в пресслужбі ГУ НП, ця сума була своєрідною орендною платою за приміщення, яке перебуває в управлінні Інституту Національної академії аграрних наук України.

Оперативники затримали зловмисника сьогодні, 26 квітня, після отримання ним 10 тисяч грн на території інституту. Гроші вилучили на місці.

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Раніше поліцейські задокументували отримання заступником директора ще 10 тисяч гривень у кінці березня. Отже, загальна сума отриманої посадовою особою "винагороди" становить 20 тисяч гривень.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Раніше ми передавали, що у Києві адвокат вимагала 160 тисяч доларів за перереєстрацію землі.

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Також нагадаємо, у Запоріжжі на великому хабарі попався експрокурор.

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