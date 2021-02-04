Три години стояли на холоді, залишилися у будинку без продуктів: у Херсоні горе-мати покинула дітей

Діти поки знаходяться у дідуся і бабусі

У Херсоні жінка залишила двох своїх синів, вони кілька годин чекали її біля школи, але мама так і не з'явилася.

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Про це повідомили у Нацполіції Херсонської області.

До правоохоронців звернувся 54-річний житель Херсона, дідусь дітей. Чоловік розповів, що його дочка не займається їх вихованням і не приходить додому.

У квартирі копи зустріли дідуся разом з онуками 7 і 12 років. За його словами, 35-річна дочка веде аморальний спосіб життя і зловживає алкоголем. Того дня вона не прийшла до школи забрати дітей. Вони простояли майже три години на вулиці, але маму так і не дочекалися.

У квартирі було брудно, розкидані речі і не було продуктів харчування. Копи зателефонували жінці, але та почала грубіянити і відмовилася повертатися додому до дітей.

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Дідусь запевнив, що разом з дружиною у змозі піклуватися про онуків, має належні умови для їхнього виховання і навчання. Діти охоче поїхали до дідуся.

Про ситуацію повідомили в службу у справах дітей та ювенальних поліцейських.

Нагадаємо, раніше в Харкові у горе-матері забрали дітей, які жили у смітті серед тарганів і їли собак.

Після інциденту ЗМІ дізналися ще про одну дитину у горе-матері, вона померла. Її дочка померла у дитячому віці 1,5 року тому.

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