Тричі затопило, тепер – спека. Як у зоопарку на Арабатській стрілці рятуються від негоди (відео)

Для тигрів обладнали басейн і дають заморожене або холодне м'ясо – вони ховають їжу у воді

На Арабатській стрілці в Херсонській області затопило зоопарк, а тепер тварин дошкуляє пекуче сонце.

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"Сьогодні" дізналися, як тварини переносять примхи погоди.

Це вже третє підтоплення у цьому сезоні, працівники зоопарку ледь справляються.

"Воду перекачали після першого підтоплення і назад рівень піднявся, тому що воді діватися нікуди, піднімається верховодка", – зазначив директор зоопарку Олексій Гетта.

Павичі по черзі виходять на жердини обсушити лапи. Вольєри парнокопитних затоплені, ссавців переселили в інші загони. Але добротна калюжа не полегшує життя звірів. Навколо нагріте сонцем повітря і задуха.

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Тварин рятують від спеки овочі, фрукти і вода. Їх перевели на полегшений раціон – більш поживний. Для тигрів обладнали басейн.

"Вони приймають постійно басейн, додаємо холодну воду туди, так само даємо їм холодне м'ясо, заморожене. Люблять м'ясо ховати в басейн, це нікуди не дінешся, люблять замочувати його там, десь його заховають і ми мусимо його діставати й міняти", – додав Гетта.

Верблюдів працівники зоопарку вичісують, щоб їм було прохолодніше. Левенята і тигренята шукають тіні у вольєрах. Тільки страуси самі себе рятують від спеки – їм сонце подобається.

"Дуже люблять купатися у піску. Охолоджуються своїми крилами, гребуть і охолоджуются піском. У воду не сильно хочуть йти, свіжу воду даємо", – сказав директор.

У найближчі дні на Арабатській стрілці синоптики прогнозують зниження температури. І лити нарешті перестане.

Нагадаємо, під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокодиляріум.

До того ж, у Львові в п'ятницю, 25 червня, пройшла потужна буря. Вітер повалив дерева і зніс літні тераси й дахи будинків.