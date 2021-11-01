Троє дітей загинули у ДТП під Кропивницьким: подробиці трагедії

На дорозі зіткнулися легковий та вантажний автомобілі

ДТП сталося сьогодні вночі / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 1 листопада, на трасі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя сталася смертельна ДТП. В результаті загинули 4 особи, з них 3 – діти.

Про це повідомляє ДСНС.

Подробиці

Аварія сталася о 01:05 ночі біля села Новошевченкове Кропивницького району. Там зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.

Внаслідок ДТП загинули 4 особи, з них 3 дитини (2005, 2009 та 2010 р.н.). Тіла загиблих діставали з машини рятувальники.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, у Харкові сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.

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