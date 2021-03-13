Хто вбив семирічну Машу Борисову? У поліції розповіли про підозрюваних

У справі про вбивство семирічної Маші Борисової з Херсонської областіфігурує кілька підозрюваних. Правоохоронці мають намір оголосити підозру не пізніш наступної середи.

Реклама

Про це "Сьогодні" розповів начальник поліції області полковник Олександр Прокудін.

"Є підозрювані з родинного кола та інші особи з цього села. Затриманих наразі немає, але сподіваюся, що в недалекому майбутньому будуть. Чекаємо результати ДНК-експертизи", – повідомив він.

В тренді На Хмельниччині загорілася лікарня: виводити хворих з вогню довелося медикам

Спікер поліції Тетяна Пшонь не виключила, що експерти зможуть надати свої висновки не пізніше середи, 17 березня. Потім, за її словами, будуть підстави для пред'явлення підозри тому, чиї ДНК-зразки співпадуть з біологічним матеріалом, залишеним на тілі вбитої.

Нагадаємо, зниклу дівчинку, жительку села Щасливе, шукали кілька днів і знайшли мертвою в одному з сараїв. За словами місцевих жителів, службова собака поліції взяла слід в двох місцях і привела до двох осіб –хрещеного дівчинки і господаря сараю, де було знайдено тіло. Всі подробиці трагедії – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама