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Хто вбив семирічну Машу Борисову? У поліції розповіли про підозрюваних

13 березня, 12:52

Віталій Семченко Віталій Семченко

Правоохоронці мають намір оголосити підозру не пізніше середи

У справі про вбивство семирічної Маші Борисової з Херсонської областіфігурує кілька підозрюваних. Правоохоронці мають намір оголосити підозру не пізніш наступної середи.

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Про це "Сьогодні" розповів начальник поліції області полковник Олександр Прокудін.

"Є підозрювані з родинного кола та інші особи з цього села. Затриманих наразі немає, але сподіваюся, що в недалекому майбутньому будуть. Чекаємо результати ДНК-експертизи", – повідомив він.

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Спікер поліції Тетяна Пшонь не виключила, що експерти зможуть надати свої висновки не пізніше середи, 17 березня. Потім, за її словами, будуть підстави для пред'явлення підозри тому, чиї ДНК-зразки співпадуть з біологічним матеріалом, залишеним на тілі вбитої.

Нагадаємо, зниклу дівчинку, жительку села Щасливе, шукали кілька днів і знайшли мертвою в одному з сараїв. За словами місцевих жителів, службова собака поліції взяла слід в двох місцях і привела до двох осіб –хрещеного дівчинки і господаря сараю, де було знайдено тіло. Всі подробиці трагедії – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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вбивство поліція згвалтування Херсонська область
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