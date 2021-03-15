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Вбивство дівчинки в Херсонській області: з'явилися нові подробиці і фото підозрюваного

15 березня, 11:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрюваний входив в близьке коло спілкування з дівчинкою

Підозрюваний у вбивстві семирічної Марії Борисової в Херсонській області раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

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Про це стало відомо в понеділок, 15 березня, під час брифінгу поліції регіону.

Зазначається, що 62-річний чоловік звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році. Підозрюваний жив самотньо неподалік місця проживання батька вбитої і був його другом. При цьому він входив до близького кола спілкування з дівчинкою.

Глава поліції області спростував чутки місцевих жителів про те, що затримали невинного. Він підкреслив, що була проведена експертиза ДНК 6 осіб, тому чоловіка затримали не без підстав.

Також під час брифінгу МВС у Києві, показали фотографію підозрюваного.

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Нагадаємо, семирічна Марія Борисова, жителька села Щасливе, пропала 7 березня. Її шукали чотири дні – дівчинку знайшли мертвою в сараї. У поліції припускають, що тіло дитини могли підкинути. За даними експертизи, дівчинку зґвалтували і задушили. У суботу, 13 березня, Марійку поховали – попрощатися з нею прийшли близько 400 людей.

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фото вбивство дівчинка підозрюваний Херсонська область
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