На українців знову чекає потепління: де чекати до +4 (мапа)

Синоптики розповіли, на яку погоду чекати в містах країни найближчими днями та чи буде вона сніжною

У країні прогнозують невеликі опади / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні 19 і 20 січня буде переважно хмарною та холодною. Найтепліше буде лише на півдні країни. Там температура повітря підніметься до 4 градусів тепла. Опади цими днями на території країни будуть, але невеликі.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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У Києві завтра, 19 січня, з самого ранку небо буде вкрите хмарами, які протримаються до кінця дня. Опадів у місті не буде. Вдень температура повітря коливатиметься від -1 до -6 градусів.

У четвер, 20 січня, у столиці небо знову зранку і до самого вечора буде вкрите хмарами. Увечері варто очікувати невеликий сніг. Цього дня буде трохи тепліше. Температура повітря вдень максимум підніметься до 1 градуса тепла.

Погода у Києві на 19 січня. Скрін: sinoptik.ua

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Погода у Києві на 20 січня. Скрін: sinoptik.ua

У Харкові завтра, 19 січня, небо буде вкрите хмарами, але ввечері у місті погода проясниться. Невеликий сніг буде лише вранці, а от вдень опадів не буде. Температура повітря у Харкові коливатиметься від -5 до -14 градусів.

У четвер, 20 січня, у місті буде хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від -5 до -15 градусів.

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Погода в Харкові на 19 січня. Скрін: sinoptik.ua

Погода в Харкові на 20 січня. Скрін: sinoptik.ua

Завтра, 19 січня, в Одесі вранці буде ясно, а вдень на небі з'являться хмари. Опадів цього дня не буде. Температура повітря становитиме від -5 до 0 градусів.

У четвер, 20 січня, у місті весь день буде безхмарна погода. Опадів також не варто чекати. Цього дня в Одесі буде тепліше. Стовпчики термометрів піднімуться до 4 градусів тепла.

Погода в Одесі на 19 січня. Скрін: sinoptik.ua

Погода в Одесі на 20 січня. Скрін: sinoptik.ua

Завтра, 19 січня, у Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів у цей день не прогнозують. Температура повітря становитиме від -3 до -1 градуса.

У четвер, 20 січня, у місті протягом усього дня небо буде хмарним. Зранку опадів не очікується. Вдень йтиме сніг, але ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря підніметься до 0 градусів.

Погода у Львові на 19 січня. Скрін: sinoptik.ua

Погода у Львові на 20 січня. Скрін: sinoptik.ua

Якою буде зима в Україні

Січень очікується контрастним за температурою.Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.

Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові заметілі, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

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