Українські села на межі вимирання. На Вінниччину кличуть жителів (відео)

Щороку з мапи України зникає близько двох десятків сіл, там просто не залишається людей. Старі вмирають, а молоді їдуть у міста, тому що не бачать перспектив

Будинок, який продається у селі Безводне. Фото: скріншот

Майже п'ять тисяч сіл по всій Україні зараз на межі вимирання, так як там не вистачає жителів. З цієї причини до Вінницькох області запрошують потенційних мешканців – продають будинки під безвідсоткову розстрочку, здають будинки з господарством і навіть дають жити безкоштовно.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

У селі Безводне будинки коштують від 5-ти тисяч до 100. Тут великі городи і зручності всередині. Село ідеально підходить для вирощування екологічно чистих овочів і фруктів. А зняти будинок можна за сто гривень на добу.

Господар одного з таких будинків продає його за 50 тисяч разом з великою присадибною ділянкою. У будинку три просторі кімнати. У дворі гараж, сарай і кухня. Таких будинків тут близько двох сотень.

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"Ми б хотіли, щоб наше село продовжувало жити, тобто бажано, щоб це були і багатодітні сім'ї, і сім'ї з дітьми, ми і не проти переселенців, якби вони теж вкладали якусь роботу у розвиток нашого села", – сказав староста села Володимир Бойко.

А у сусідньому селі Оксанівка жити в порожніх будинках можна безкоштовно. Головне – доглядати за будинком.

Тут всього 40 жителів і вони мріють відродити село. Розвивають зелений туризм, відроджують старовинні рецепти українських страв і запрошують до себе всіх мандрівників.

Раніше ми повідомляли, на Вінниччині перевантажені ваговози руйнують будинки.

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Також нагадаємо, на Хмельниччині вовки тримають в страху жителів чотирьох сіл.