Україну накриє мокрий сніг – прогноз погоди на тиждень

На території країни будуть сильні перепади температури повітря

Погода в Україні буде холодною. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні цього тижня буде сніжною, а іноді й дощовою. Але в перший день останнього місяця зими синоптики прогнозують переважно суху та сонячну погоду.

Про це повідомляють Факти.

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1 лютого сніг йтиме лише на заході – у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях, а на півдні – на Одещині – прогнозується дощ. В інших регіонах передбачається суха та сонячна погода.

На півночі, заході, сході та в центрі денна температура повітря становитиме від -1 до +3 градусів, нічна – від -2 до -6 градусів.

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Погода в Україні 1 лютого. Карта

2 лютого опадів не буде лише на півночі та у центрі – у Черкаській та Вінницькій областях. На заході та сході йтиме сніг, мокрий сніг та мокрий сніг з дощем.

На півночі температура повітря вдень становитиме -3 градуси, на заході та в центрі буде до +1 градуса.

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Погода в Україні 2 лютого. Карта

3 лютого синоптики прогнозують дощ зі снігом на сході. Також на півдні очікується дощ. В решті регіонів буде мінлива хмарність.

На півночі температура повітря вдень становитиме -3 градуси, а вночі -8. На заході та в центрі буде до +1 градуса. На сході стовпчики термометрів піднімуться до +3 градусів.

Погода в Україні 3 лютого. Карта

4 лютого можливий мокрий сніг на заході. На решті території день пройде без істотних опадів. На півночі вдень буде до -7 градусів, а вночі -11. У центральних областях та на сході прогнозують до -6, а на заході до -4 градусів. На півдні температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +1 градусів.

Погода в Україні 4 лютого. Карта

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.

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