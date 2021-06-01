"Укрпошта" продала будівлю церкви УПЦ

У Мережі обурилися тим, що будинок отримала церква країни-агресора – що говорить директор "Укрпошти"

Державний поштовий оператор "Укрпошта" продала на аукціоні будівлю церкви в Долинському районі Кіровоградської області, в якій роками розташовувалося одне з її відділень.

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Про це розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

"Здавалося б, після чудесного воскресіння бджіл саме час було подумати вже про власну церкву. Але ні. Ми діємо нестандартно, тим більше, що все одно кажуть, що у мене немає нічого святого і я продаю наліво і направо "все, що нажито непосильною працею". І сьогодні апогей цього – Укрпошта продала церкву", – написав він.

Будівля використовувалася як відділення Укрпошти. Фото: facebook.com/igor.smelyansky

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Будівлю в селі Гурівка купила на 237 тисяч грн релігійна організація Українська православна церква.

"А якщо серйозно – то, думаю, зробили добру справу. Продали будівлю церкви, яка роками використовувалася в Кіровоградській області як відділення "Укрпошти". Тепер вона на відкритому аукціоні за 237 тисяч гривень (а не за 30 срібників комусь в кишеню) знову викуплена Українською Православною Церквою і буде використовуватися за своїм прямим призначенням. А ми, відповідно, пустимо отримані за неї кошти на богоугодну справу поліпшення стану інфраструктури "Укрпошти", – додав директор.

Договір купівлі-продажу. Фото: facebook.com/igor.smelyansky

Коментуючи той факт, що будівлю купила УПЦ МП, а не Православна церква України, Смілянський зазначив, що не впливає на хід аукціону.

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"Що я мав зробити? Своїм перстом накласти анафему і заборонити брати участь в аукціоні?" – написав він у відповідь на один з коментарів до його посту.

Раніше ми повідомляли, що під Рівним віруючі не поділили церкву – закінчилося матами, бійкою і поліцією.

Також нагадаємо, настоятель Києво-Печерської лаври Павло відсвяткував свій ювілей всупереч карантинуі епідеміологічним обмеженням.