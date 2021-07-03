Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці – чоловікові зробили укол на роботі, доза була першою

З'явилися нові подробиці про стан здоров'я померлого чоловіка. Лікарі кажуть, що раніше він не ходив по лікарнях

Фото: колаж "Сьогодні"

Померлий після вакцинації препаратом Pfizer від коронавірусу 47-річний чоловік отримав укол у Вінниці, на підприємстві. Це була його перша доза вакцини.

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Про це "Сьогодні" розповіла директор департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдерждміністраціі Ольга Задорожна.

"Якраз зараз триває розтин, результати якого, очевидно, будуть відомі до ранку неділі (4 липня. – Ред.). Вакцинація цього чоловіка відбулася о 13:42, стало зле йому о 18:00. Що стосується симптомів, то я б не сказала, що це реакція на вакцинацію. Щеплення було для цього чоловіка першим", – розповіла нам Задорожна.

За попередньою інформацією, раніше померлий чоловік не звертався до медиків за допомогою.

"Він був абсолютно необстеженим", – сказала Задорожна.

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Також, за її словами, робота чоловіка не була пов'язана зі шкідливим виробництвом. У інших людей, яким зробили щеплення з того ж флакону з препаратом, проблем зі здоров'ям після уколу немає.

"Флакон вакцини використовувався на шістьох людей. У п'яти осіб, які були щеплені з цього ж флакона, жодної реакції не було. Всього ж на підприємстві були вакциновані 135 осіб, жодних реакцій більше ні в кого не було", – уточнила Задорожна.

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Раніше ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.

Також нагадаємо, у Києві відкрили мініцентри вакцинації.

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