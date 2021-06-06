У центрі Кременчука знайшли замотаний у килим труп (фото)

У неділю, 6 червня, у центрі Кременчука (Полтавська область) знайшли замотане в килим тіло 27-річного чоловіка.

Про це повідомляє "Кременчуцька газета".

Попередньо встановлено, що жертву зарізали. Труп знайшли під парканом будинку на вулиці Шевченка.

Як з'ясувалося, загиблим виявився 27-річний місцевий житель. На його тілі виявлені ознаки насильницької смерті.

На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини смерті чоловіка.

Також напередодні в Кривому Розі поблизу військової частини знайшли тіло військовослужбовця. За попередньою інформацією, 48-річний чоловік повісився на дереві. Це вже четвертий випадок суїциду серед військових за останні два тижні.

Зазначимо, у Кривому Розі стався ще один інцидент – грабіжник вдерся в кіоск і скалічив продавчиню: