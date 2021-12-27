У центрі Кропивницького розстріляли чоловіка – у місті запровадили план "Сирена"

Стрілку загрожує до 15 років позбавлення волі за цей злочин

Поліцейські запровадили оперативний план «Сирена» / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 27 грудня, у Кропивницькому невідомий вистрілив у 31-річного чоловіка із пневматичної зброї. Потерпілий помер дома до приїзду медиків.

Про це повідомляє поліція Кіровоградської області.

Деталі

Близько 6 години ранку між чоловіком та двома місцевими жителями стався конфлікт. Невідомий вистрілив кілька разів із пневматичної зброї. Поранення отримав 31-річний чоловік та помер на місці.

Затримали за кілька годин

Поліцейські запровадили оперативний план "Сирена". За кілька годин вони знайшли нападника у Києві, де його і затримали. Ним виявився 24-річний житель Кіровоградської області.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці продовжують розслідувати кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

Нападнику загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.

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