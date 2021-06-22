У центрі Миколаєва сталася стрілянина, є поранені

Розбірки між двома компаніями закінчилися стріляниною, правоохоронці вже почали розслідування

У центрі Миколаєва біля бару на вулиці Соборній між двома компаніями стався конфлікт зі стріляниною. Внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали поранення у груди.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги, один з них вранці 22 червня самовільно покинув лікарню.

Поліцейські встановили місцезнаходження всіх учасників стрілянини, ними виявилися троє жителів Миколаївського району віком від 32 до 35 років і житель Вінницької області. Зараз з ними проводяться слідчі дії. У лікарні залишається 32-річний житель Вінниці.

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Відомо, що постріли були здійснені зі зброї травматичної дії. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини і причини конфлікту. Фігуранти від показань відмовляються, а також не бажають розгляду кримінального провадження.

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Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині хлопець розстріляв чоловіка через зауваження.

Також нагадаємо, охоронець у Києві посварився з дружиною і влаштував стрілянину. На місце виїхали співробітники поліції, щоб втихомирити чоловіка.