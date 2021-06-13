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У центрі Полтави на кафе впало дерево: всередині були люди

13 червня 2021 20:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У місті вирувала негода – дощ і сильний вітер накрили Полтаву

У Полтаві впало дерево на кафе. Фото: poltava.to

У Полтаві впало дерево на кафе. Фото: poltava.to

У Полтаві на літнє кафе впало дерево. За кілька секунд до падіння відвідувачі кафе перейшли з літнього майданчика в приміщення.

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Про це повідомляє сайт Полтавщина.

Під час негоди на вул. Соборності, 46 впало дерево.

За інформацією ЗМІ, його стовбур перекрив тротуар з новою плиткою, а гілки зачепили фасад будинку і майже повністю накрили літній майданчик кондитерського кафе "ТанінТорт".

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Буквально за кілька секунд до падіння дерева з літнього майданчика в приміщення перейшла компанія з п'яти чоловік. Ніхто з відвідувачів не постраждав.

Раніше ми писали, що в Мелітополі через зсув на жінку обрушився сарай.

Нагадаємо, напередодні Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

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