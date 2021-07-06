У Черкасах няня в дитячому саду жорстоко побила дитину. Подробиці скандалу

Внаслідок побиття у дитини з'явилися синці. На інцидент відреагувала місцева влада

Інцидент стався в дитячому саду №55. / Фото: Pixabay

У Черкасах звільнили няню, яка побила дворічного хлопчика в дитячому садку. Про це повідомила заступник міського голови Анастасія Чубіна.

Також посади можуть позбавити і виховательку, про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ірина Камінська.

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Що сталося

Про побиття дитини в кінці минулого тижня повідомила місцева мешканка Тетяна Панасенко. Відповідне повідомлення жінка оприлюднила у соціальній мережі. За її словами, інцидент стався в дитячому садку № 55. Внаслідок побиття у хлопчика з'явилися синці.

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Реакція місцевої влади

Факт побиття дитини підтвердила заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

"Міська влада оперативно втрутилася у ситуацію. Оскільки інформація підтвердилася, повинна повідомити: няня вже звільнена, виховательку звільнять найближчим часом, а вихователю-методисту, яка виконувала обов'язки завідуючої, винесено догану за відсутність відповідної реакції на такий протиправний вчинок. Дитячий садок повинен бути територією щастя, радості і захищеності, а не місцем, де поняття "буллінг" сприймається працівниками нарівні з "вихованням"", – сказала Чубіна.

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