У Черкасах п'яні порушники побили патрульних

У Черкасах двоє чоловіків побили патрульних на території лікарні, куди їх доставили для медичного огляду через водіння в стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.
"У ніч на 16 лютого патрульні отримали повідомлення від небайдужих громадян про те, що за кермом автомобіля КІА перебуває водій, ймовірно, в стані сп'яніння", – йдеться в повідомленні.
Патрульні зупинили автомобіль на вулиці Чигиринській у Черкасах, і, оскільки водій і пасажир, 1980 і 1990 року народження, вели себе неадекватно, нецензурно лаялися на адресу інспекторів і навіть почали смикати за одяг, їх затримали і доставили в наркодиспансер для огляду на стан сп'яніння.
На території медичного закладу, чоловіки почали перешкоджати огляду і побили патрульних.
У результаті поліцейських госпіталізували в міську лікарню з легкими тілесними ушкодженнями.
Нападники затримані, їм загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років за побиття працівників поліції при виконанні обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України).
Нагадаємо, в Києві водій під наркотиками в'їхав у авто Муніципальної охорони на стоянці.
Ми також повідомляли, що в Києві водій з ознаками сп'яніння спровокував ДТП чотирьох автомобілів, серед них і авто патрульної поліції.
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