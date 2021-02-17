Русский
$ 27,83
33,77
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Черкасах п'яні порушники побили патрульних

17 лютого, 03:28

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поліцейських госпіталізували

У Черкасах двоє чоловіків побили патрульних на території лікарні, куди їх доставили для медичного огляду через водіння в стані алкогольного сп'яніння.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

"У ніч на 16 лютого патрульні отримали повідомлення від небайдужих громадян про те, що за кермом автомобіля КІА перебуває водій, ймовірно, в стані сп'яніння", – йдеться в повідомленні.

Патрульні зупинили автомобіль на вулиці Чигиринській у Черкасах, і, оскільки водій і пасажир, 1980 і 1990 року народження, вели себе неадекватно, нецензурно лаялися на адресу інспекторів і навіть почали смикати за одяг, їх затримали і доставили в наркодиспансер для огляду на стан сп'яніння.

На території медичного закладу, чоловіки почали перешкоджати огляду і побили патрульних.

В тренді
Зазнають втрат, але не відповідають. Арестович пояснив, чому ЗСУ не стріляють
Реклама

У результаті поліцейських госпіталізували в міську лікарню з легкими тілесними ушкодженнями.

Нападники затримані, їм загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років за побиття працівників поліції при виконанні обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Нагадаємо, в Києві водій під наркотиками в'їхав у авто Муніципальної охорони на стоянці.

Ми також повідомляли, що в Києві водій з ознаками сп'яніння спровокував ДТП чотирьох автомобілів, серед них і авто патрульної поліції.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

побиття поліція Черкаси п'яні патрульні напад
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Мама дівчинки, відео якої
Мама дівчинки, відео якої "підірвало" інтернет: "Це непросто – стати відомою за одну ніч"Україна
Били стільцем та вогнегасником: двох поліцейських з Черкащини звільнили через тортури
Били стільцем та вогнегасником: двох поліцейських з Черкащини звільнили через тортуриІнші регіони
Нікого не було поруч, кричала на всю лікарню: у Херсонській області померли породілля і дитина
Нікого не було поруч, кричала на всю лікарню: у Херсонській області померли породілля і дитинаІнші регіони
Вівторок здивує погодою: снігопади, крижаний дощ і температура від -13 до +15
Вівторок здивує погодою: снігопади, крижаний дощ і температура від -13 до +15Україна
Стало відомо ім’я десантника, який загинув під Горлівкою від кулі снайпера
Стало відомо ім’я десантника, який загинув під Горлівкою від кулі снайпераУкраїна
Житель Вінниці
Житель Вінниці "заробив" понад мільйон гривень на онлайн-переказахІнші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти