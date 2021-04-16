У Черкасах п'яний пасажир напав на кондуктора трамвая і втік через кватирку (відео)

Чоловікові не сподобалося, що йому зробили зауваження щодо зовнішнього вигляду, тому він вдарив жінку-кондуктора

У Черкасах чоловік в трамваї вдарив ногою кондуктора через зауваження підтягнути штани, після чого він втік з тролейбусу через кватирку, щоб уникнути покарання.

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Відповідне відео опублікував заступник директора КП "Черкасиелектротранс" Тарас Хвиль на своїй сторінці в Facebook.

За словами чиновника, інцидент стався в районі Черкаського державного технологічного університету на тролейбусному маршруті №1.

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"Кондуктор підійшла до хлопця, як і до всіх, з проханням оплатити проїзд. Він був у нетверезому стані і відмовився оплачувати проїзд. Кондуктор зробила йому зауваження щодо зовнішнього вигляду, попросивши поправити штани. На це чоловік вдарив її по спині ногою. Поки їхала поліція, він по суті по головах людей виліз через кватирку і втік", – розповів Тарас Хвиль, повідомляє видання "18000".

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Зазначається, що постраждала почувається задовільно.

Раніше ми повідомляли, що в Сумах пасажирка побила кондуктора тролейбусу через маску.

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