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У Черкасах зруйнували половину старовинного будинку: як виживають господарі другої

3 березня, 04:31

Юлія Безпечна , Ольга Косенко

Забудовник стверджує, що все законно

У Черкасах під час будівництва багатоповерхівки викупили та розвалили половину оселі, якій понад сто років, а мешканців іншої половини залишили посеред зими без газу і майже без даху. Викуплена половина потрощеного старовинного будинкумає стати клумбою перед новою висоткою.

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Як живеться власникам вцілілої частини і цінність зруйнованої, з’ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Ольга Косенко.

Господар будинку показує "Сьогодні" напівзруйновану оселю. Розповідає, що дім зводили як одне ціле із загальним фундаментом,та в радянський час його розгородили для двох власників. А три роки тому сусіди продали свою частку будівельній компанії.

Та залишила людей без газу, а у лютому цього року знесла половину будинку, при цьому зруйнувавши капітальну стіну та пошкодивши дах.

"Почали посилено чомусь 10-11 числа розбирати дах. Коли йшов крижаний дощ, коли морози насувалися. Вони розібрали дах і два тижні тут не показувалися. Все це залітали до нас, весь сніг залітав до нас", – розповів господар будинку Олександр Лубинець.

На руїнах ходять краєзнавці, які намагаються врятувати хоч якісь пам’ятки.

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Доки збирали старовинну цеглу та кахлі, виявили наскрізну діру в печі – це повітродувний канал, що іде в ту частину, де живуть люди. Якщо зруйнувати цю частину, буде дірка.

Відео: Сьогодні

Цей одноповерховий дім звели ще на початку двадцятого століття. Подібних будівель, – кажуть краєзнавці, – у місті
залишилося лише кілька десятків. І втрата кожної – трагедія і для істориків, і для екскурсоводів, і для туристів.

"У нас немає ні замків, ні підземель для того, щоб якось привабити туристів. За допомогою якраз цих об’єктів можна показати, яким місто було", – каже завідувач відділу історії краю Черкаського обласного краєзнавчого музею Сергій Ганницький.

У будівельній компанії водночас кажуть, що частина приміщення – у їхній власності, тож і розтрощили все законно, аби облаштувати прибудинкову територію багатоповерхівки.

"Людям будинок ми не пошкодили. Ми пошкодили своє нерухоме майно", – переконує Іван Рудик, начальник відділу капітального будівництва компанії забудовника.

Втім представник забудовника пообіцяв компенсувати людям всі збитки, щоправда тільки якщо вони зроблять експертизу і доведуть, що їхній дім дійсно постраждав через будівельників.

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дім Черкаси будівельники забудовники руйнування
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