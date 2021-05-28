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У Черкасах дитина мало не випала з вікна. Мати була на інтимній "роботі" і повернулася під кайфом

28 травня, 22:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Черкасах мати залишила дитину саму вдома і пішла на роботу – де вона була в цей час і чому повернулася під наркотиками

У Черкасах 4-річний хлопчик нахилився з вікна і кидав іграшки, щоб привернути до себе увагу. Мати Зінаїда Мостова залишила малюка без нагляду, а повернулася додому під наркотиками.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Дитину побачили перехожі і викликали копів. Коли ті потрапили в квартиру – малюк був один, брудний і голодний. У домі не було їжі. Мати повернулася тільки через годину.

Відео: Сьогодні

"Я знаю точно, що я балкон закривала. У мене є підозри, що він виліз на підвіконня. І відкрив балкон. Для мене це шок, уперше така ситуація", – сказала Зінаїда.

Дитину тимчасово забрала поліція. Сусіди кажуть: Зінаїда знімає цю квартиру біля півроку, живе тихо.

Журналісти "Сьогодні" застали мати в службі у справах дітей. 28-річна Зінаїда не приховує – наркотики вживає не перший рік. А сина залишила одного, тому що пішла на роботу. Вона надає інтимні послуги.

"Я публікую в інтернеті оголошення про надання масажних послуг, про надання інтимних послуг і таким чином заробляю гроші. Ми зустрічаємося на нейтральній території. Я не ходжу до клієнтів. Все за домовленістю. Ціни варіюються від 400 до 800 гривень", – заявила вона.

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Також Зінаїда додала, що заробляє таким чином, тому що чотири роки тому родина вигнала її з дому – за те, що набрала кредитів і вела аморальний спосіб життя. Визнає: про сина піклується погано. Однак хлопчика, мовляв, любить і зробить все, щоб його повернути.

Раніше сім'я на обліку у соцслужб не була. Тому молодій матері хочуть допомогти влаштуватися на роботу і вилікуватися від наркотичної залежності.

Нині хлопчик перебуває у дитячому центрі соціально-психологічної реабілітації. Материнських прав Зінаїду поки не позбавлять. Якщо вона налагодить своє життя, зможе вже через місяць забрати сина.

Нагадаємо, в Одесі троє дітей жили у жахливих умовах. Батьки закрили їх у квартирі і пішли, діти просили допомоги у перехожих через вікно.

Крім того, у Харківській області двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці.

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