У Черкасах тренер знайшов школяра в тирі з простреленою головою: хлопчик у комі

Поліція вже почала розслідування кричущого випадку в тирі – у якому стані підліток і що говорять в поліції – подробиці

У Черкасах лікарі борються за життя 14-річного хлопчика, який отримав кульове поранення в голову на уроці зі стрільби. Його прооперували.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", кулю вдалося дістати, але вона прошила мозок, тому стан підлітка вкрай важкий. Зараз хлопчик у штучній комі. Розслідування інциденту у шкільному тирі триває.

Відео: Сьогодні

Тир, в якому стався нещасний випадок, розташований у підвалі школи №9. Підліток прийшов на гурток повправлятися у стрільбі. Заняття проводить викладач дитячо-юнацької спортивної школи, тренер вищої категорії.

За попередньою версією поліції, тренер залишив підлітка одного в тирі, а коли повернувся, побачив учня з простреленою головою.

"Тренер був у тирі, але безпосередньо в момент того, як стався постріл, тренера всередині не було", – сказала речниця Управління Нацполіції в Черкаській області.

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Педагог викликав швидку і повідомив правоохоронцям. Медики відвезли хлопчика непритомного в реанімацію.

Поки медики рятували дитину, поліція, педагоги і чиновники почали з'ясовувати, що могло статися в тирі. Відомо, що хлопець був один, а майданчик для стрільби обладнаний за всіма правилами.

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"Тир має відповідні ліцензії. Працює не один рік. Тому все з дотриманням всіх, абсолютно, стандартів", – зазначила заступник міського голови Анастасія Чубіна.

Зазначається, що тир має договір співпраці з дитячо-юнацькою спортивною школою № 2.

Поліція відкрила кримінальне провадження. З'ясовують, вистрілив хлопчик у себе сам чи його поранили. Одна з версій – замах на вбивство.

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У дитячій обласній лікарні біля палати підлітка чергують рідні, з пресою вони спілкуватися відмовляються. Як, власне, і керівництво школи, якій підпорядковується тир. Всі чекають офіційних результатів розслідування.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області 6-річну дитину госпіталізували з вогнепальним пораненням.

Також нагадаємо, у Переяслав-Хмельницькому копи підстрелили хлопця.

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