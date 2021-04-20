Русский
$ 28,01
33,71
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Черкасах тренер знайшов школяра в тирі з простреленою головою: хлопчик у комі

20 квітня, 19:50

Марія Дмитренко , Ольга Косенко

Поліція вже почала розслідування кричущого випадку в тирі – у якому стані підліток і що говорять в поліції – подробиці

У Черкасах лікарі борються за життя 14-річного хлопчика, який отримав кульове поранення в голову на уроці зі стрільби. Його прооперували.

Реклама

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", кулю вдалося дістати, але вона прошила мозок, тому стан підлітка вкрай важкий. Зараз хлопчик у штучній комі. Розслідування інциденту у шкільному тирі триває.

Відео: Сьогодні

Тир, в якому стався нещасний випадок, розташований у підвалі школи №9. Підліток прийшов на гурток повправлятися у стрільбі. Заняття проводить викладач дитячо-юнацької спортивної школи, тренер вищої категорії.

За попередньою версією поліції, тренер залишив підлітка одного в тирі, а коли повернувся, побачив учня з простреленою головою.

"Тренер був у тирі, але безпосередньо в момент того, як стався постріл, тренера всередині не було", – сказала речниця Управління Нацполіції в Черкаській області.

Реклама

Педагог викликав швидку і повідомив правоохоронцям. Медики відвезли хлопчика непритомного в реанімацію.

Поки медики рятували дитину, поліція, педагоги і чиновники почали з'ясовувати, що могло статися в тирі. Відомо, що хлопець був один, а майданчик для стрільби обладнаний за всіма правилами.

В тренді
На Донбасі загинув український військовий – поранення були несумісні з життям

"Тир має відповідні ліцензії. Працює не один рік. Тому все з дотриманням всіх, абсолютно, стандартів", – зазначила заступник міського голови Анастасія Чубіна.

Зазначається, що тир має договір співпраці з дитячо-юнацькою спортивною школою № 2.

Поліція відкрила кримінальне провадження. З'ясовують, вистрілив хлопчик у себе сам чи його поранили. Одна з версій – замах на вбивство.

Реклама

У дитячій обласній лікарні біля палати підлітка чергують рідні, з пресою вони спілкуватися відмовляються. Як, власне, і керівництво школи, якій підпорядковується тир. Всі чекають офіційних результатів розслідування.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області 6-річну дитину госпіталізували з вогнепальним пораненням.

Також нагадаємо, у Переяслав-Хмельницькому копи підстрелили хлопця.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

підліток поранення поліція Черкаси реанімація операція постріл хлопчик тир
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вийшла з роботи і пропала: в Полтаві за загадкових обставин зникла жінка
Вийшла з роботи і пропала: в Полтаві за загадкових обставин зникла жінкаІнші регіони
Шукаю хлопчика для порнофотосесії: на Полтавщині чоловік роздавав непристойні листівки дітям
Шукаю хлопчика для порнофотосесії: на Полтавщині чоловік роздавав непристойні листівки дітямІнші регіони
Приходьте, коли хтось помре: у Полтавській області немає місць для COVID-пацієнтів
Приходьте, коли хтось помре: у Полтавській області немає місць для COVID-пацієнтівІнші регіони
"Коронавірусу не існує": у центрі Миколаєва ковід-дисиденти влаштували провокацію (відео)Україна
У Миколаївській області бус із померлими від COVID-19 потрапив у ДТП: є загиблий (фото)
У Миколаївській області бус із померлими від COVID-19 потрапив у ДТП: є загиблий (фото)Інші регіони
У Черкасах п'яний пасажир напав на кондуктора трамвая і втік через кватирку (відео)
У Черкасах п'яний пасажир напав на кондуктора трамвая і втік через кватирку (відео)Інші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти