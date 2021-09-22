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У Черкасах в кафе розстріляли чоловіка: він помер у лікарні

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 вересня, 13:35
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Правоохоронці шукають стрілка, який убив чоловіка в кафе. Для цього ввели план "Сирена"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкасах невідомий у кафе "Львівська майстерня шоколаду" серед білого дня розстріляв з автомата чоловіка. Потерпілий помер у лікарні.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Зазначається, що вбивство сталося на вулиці Байди Вишневецького. Стрілок відкрив вогонь з невстановленої автоматичної зброї і поранив чоловіка. Після цього він зник на автомобілі Skoda.

Фото Нацполіції

Пораненого чоловіка доставили в міську лікарню № 3, проте врятувати його не вдалося.

Правоохоронці ввели в місті й області план "Сирена" і шукають підозрюваного. Слідчі вже почали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Стрілку загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Не перший напад за сьогодні

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22 вересня під Києвом стався замах на першого радника президента України Сергія Шефіра. По авто випустили понад 10 куль.

Унаслідок замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія". Сам Сергій Шефір у шоковому стані, але не постраждав. Правоохоронці проводять спецоперацію для затримання злочинців.

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