У Черкасах в кафе розстріляли чоловіка: він помер у лікарні

Правоохоронці шукають стрілка, який убив чоловіка в кафе. Для цього ввели план "Сирена"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкасах невідомий у кафе "Львівська майстерня шоколаду" серед білого дня розстріляв з автомата чоловіка. Потерпілий помер у лікарні.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Зазначається, що вбивство сталося на вулиці Байди Вишневецького. Стрілок відкрив вогонь з невстановленої автоматичної зброї і поранив чоловіка. Після цього він зник на автомобілі Skoda.

Фото Нацполіції

Пораненого чоловіка доставили в міську лікарню № 3, проте врятувати його не вдалося.

Правоохоронці ввели в місті й області план "Сирена" і шукають підозрюваного. Слідчі вже почали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Стрілку загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Не перший напад за сьогодні

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