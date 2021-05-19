У Черкасах на подвір'я депутата міськради кинули "коктейль Молотова"

Надзвичайна подія сталася вночі – зараз правоохоронці встановлюють, хто причетний до злочину

Речові докази направили на експертизу

У Черкасах на подвір'я депутата міської ради невідомий кинув пляшки з легкозаймистою речовиною. На щастя, ніхто не постраждав.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався сьогодні, 19 травня, близько першої години ночі. Господар будинку одразу звернувся до поліції.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група і вибухотехнічна служба. Правоохоронці провели ретельний огляд. Речові докази вилучили та направили на відповідні експертні дослідження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

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Зараз за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".

Тривають слідчі дії.

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині на подвір'я депутата міськради кинули гранату.

Також нагадаємо, на Закарпатті намагалися підпалити будинок народного депутата.