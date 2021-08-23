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У Черкаській області, куди приїхав Зеленський, силовики побилися з ветеранами АТО – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 серпня, 10:18
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Спроби ветеранів АТО поспілкуватися з президентом закінчилися невдало – після бійки кількох людей завантажили в автозак
Ветерани АТО хотіли поспілкуватися з президентом, почалася бійка. Колаж "Сьогодні"
Ветерани АТО хотіли поспілкуватися з президентом, почалася бійка. Колаж "Сьогодні"

У Черкаській області, куди приїхав президент на відкриття прапора в географічному центрі України, сталося зіткнення ветеранів АТО і поліції. Бійка почалася на трасі біля села Мар'янівка.

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Про це повідомили в Telegram-каналі PavlovskyNews.

Ветерани встановили музичну колонку, щоб президент їх почув, але поліція пішла в атаку на людей, охочих поставити питання Володимиру Зеленському. Бійка тривала недовго, колонки повалили правоохоронці.

На місце швидко збіглися копи. Фото: PavlovskyNews

Зараз поліція заблокувала ветеранів посеред траси.

Колонки повалили на підлогу. Фото: PavlovskyNews
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Один з лідерів "Нацкорпусу" Максим Жорін розповів, що ветерани хотіли підійти до президента, але силовики не дали з ним поспілкуватися. Зараз учасники акції їдуть в автозаку.

"Після того, як ветерани розпочали імпровізований мітинг – доблесні мусора напали на них, побили та розбили техніку. За попередньою інформацією, є затримані", написали в Telegram-каналі.

Географічний центр України

Географічний центр України розташований на північній околиці села Мар'янівка між колишнім райцентром Шпола і селом Матусів Черкаської області.

  • У 2012 році на цьому місці почали зводити історико-географічний комплекс, який так і назвали "Географічний центр України".
  • У 1933 році було вперше встановлено, що центр України знаходиться саме в Черкаській області.
  • У 2003 році визначили, що центр на північній околиці міста Шпола.
  • Більш точні координати – що центр саме на території Мар'янівки – визначили вже в 2004 році.

Нагадаємо, в Україні в День Незалежності, крім військового параду на Хрещатику 24 серпня відбудеться також річковий парад.

Також додамо, протягом святкових днів 23-25 серпня у Києві змінюється графік роботи міського транспорту. З усіма змінами можна ознайомитися тут.

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