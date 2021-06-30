У Черкаській області батько підстрелив сина і наклав на себе руки. Подробиці сімейної трагедії

У Черкаській області 63-річний чоловік під час сварки вистрілив з рушниці у свого 34-річного сина. Коли він зрозумів, що накоїв, то застрелився сам.
Як говориться в сюжеті "Сьогодні", зараз син у важкому стані в реанімації. Лікарі борються за його життя.
Сусіди розповідають, що мати з сином пололи бур'яни, коли батько несподівано з'явився з рушницею. Незабаром ранкову тишу в селі порушили постріли.
"Такий хлопок. Таке враження, як від петарди. Ну, знаєте, зараз багато таких. Ну, таке: може котів лякають або горобців. Потім – другий постріл", – згадує сусідка, до якої прибігла перелякана мати постраждалого і попросила викликати швидку і поліцію.
Як з'ясували копи, батько вистрілив своєму синові в спину. Потім застрелився сам. У селі кажуть, що сім'я господарська. Єдине, що жили замкнуто і практично ні з ким не спілкувалися.
"Сьогодні" поспілкувалися телефоном із сільським головою Дмитром Ковтуном. Він розповів, що загиблий любив випити. Про те, що у нього була рушниця, ніхто в селі не знав.
"У запої був останнім часом. Який сімейний скандал. Битовуха", – сказав Ковтун.
Про пораненого Віктора відгукуються краще. Зараз йому збирають гроші на лікування.
"Вітя спокійний такий. Не п'є, не курить. Працьовитий. Але кажуть, що батько останнім часом став випивати", – додав Ковтун.
У причинах трагедії зараз розбираються правоохоронці. Розслідують замах на умисне вбивство.
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