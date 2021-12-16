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У Черкаській області загинуло немовля, поки його горе-матір відсипалася

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 04:22
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Раніше у матері соцслужби забирали дитину
Дитина кричала вночі, однак мати не реагувала/Колаж: "Сьогодні"
Дитина кричала вночі, однак мати не реагувала/Колаж: "Сьогодні"

У Черкаській області, де чоловік покинув 7-річну доньку на трасі, померло немовля, поки мати відсипалася. Жінка була в алкогольному сп'янінні.

Про це повідомляє видання "Про все".

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Деталі

Інцидент стався у місті Кам'янка. 31-річна жінка взяла із собою немовля та інших дітей і пішла до знайомих розпивати спиртне. Немовля кричало вночі, але мати не реагувала. Підійшла до дитини лише зранку, коли вже було пізно.

Чому померла дитина?

За словами бабусі Лідії Роман, її онучка Юля подавилася слиною, через що й настала смерть.

"Такий висновок був даний у Смілі. Таня чула, як дитина плакала вночі. Вранці піднялася до неї, а вона мовчить. Вже губки посиніли і вся холодна. Тепер Таня ходить ридає", — розповіла пенсіонерка.

У горе-матері забирали дитину

Кілька років тому в 31-річної Тетяни Роман соцслужби забрали старшу доньку. Жінка нібито намагалась задушити її. Під час останньої вагітності й після народження дитини ніхто з перевірками не приходив, каже бабуся.

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Водночас жінка зауважила, що зверталася до соцслужб з проханнями перевірити і "якось вплинути" на доньку, але ніякої реакції не було. У поліції теж "тільки відмахувалися" у відповідь на аналогічні звернення.

"Донька часто залишала молодшу на мене або на 6-річну дочку. А тепер, коли сталося горе, працівниці соцслужби приїжджали і говорили, щоб я телефонувала в разі чого", — розповіла Лідія Роман.

Звинувачення соцпрацівників

Про трагедію також висловилася депутат Кам'янської міськради Наталія Клименко на своїй сторінці у Facebook. Вона звинуватила у бездіяльності працівників місцевої соцслужби та правоохоронців.

"Питання до поліції та органів служби дітей нашої ОТГ: тільки потрібно, щоб у нас сталася якась трагедія, щоб ви заворушилися і звернули увагу на дії ось таких сімей?" — обурюється жінка.

Депутат зазначила: соцслужби знали, що жінку позбавили прав на старшу доньку. Наталія обурюється, що на скарги бабусі немовляти не реагували.

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"Чому вашою відповіддю на її благання про допомогу було "нічого ж не сталося, не турбуйте нас тому, що і так багато роботи"? Тепер дожилися, сталася смерть немовляти, і ви привозите до неї дітей і опускаєте очі, не знаючи, що сказати цій жінці, виправдовуючи ваше небажання допомогти їй, коли ще можна було це зробити", — написала вона.

Депутат у розмові з журналістами зазначила, що дуже часто спілкувалася з бабусею померлого немовляти.

"Вона самостійно не може займатися дітьми, тому що їй важко ходити. Вони живуть у жахливих умовах. Лідія Анатоліївна годує онуків як може, поки дочка пропиває гроші. Віддає майже всю свою пенсію. Соцпрацівники знали, що є така сім'я, і зобов'язані були туди піти. А вони жодного разу не ходили з того часу, як народилася дитина. Зате сидять у кабінеті й думають, куди Тетяна поділа 25 тисяч, які дали після пологів. Так підіть і перевірте", — сказала Наталія Клименко.

Смертельні інциденти з дітьми

  • У Харкові мати задушила дворічну дитину, а потім сама вистрибнула у вікно 4-го поверху. Жінка залишилася жива, її госпіталізували. Пізніше вона зізналася, що була хвора, тому вирішила покінчити життя самогубством і вбити дитину.
  • У Полтавській області жінка народила дитину та втопила її у відрі з помиями. Згодом вона пояснила, що донька загинула через необережність. За допомогою експертизи вдалося з'ясувати, що смерть дівчинки настала від механічної асфіксії внаслідок утоплення після занурення в посудину з рідиною.
  • У Львівській області, у місті Жидачів, у наметі згорів однорічний хлопчик. Поки матері не було, намет спалахнув, і дитина загинула. Жінці загрожує до п'яти років ув'язнення.

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