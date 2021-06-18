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У Черкаській області знайшли труп у багажнику з грошима. Що відомо про вбитого

18 червня 2021 13:34

Ігор Сєров , Марія Дмитренко

Правоохоронці почали розслідування умисного вбивства чоловіка в Тальному – подробиці справи

У Тальному Черкаської області в багажнику автомобіля "ВАЗ-2107" виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. При ньому знайшли велику суму грошей. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, чоловікові було 54 роки, він займався обміном валюти. Напередодні він виїхав з дому і не повернувся.

"Цей автомобіль належав убитому. Також при валютнику була знайдена велика сума грошей як в гривнях, так і в доларах. Автомобіль при цьому перебував на місці, ніяк не пов'язаним з убитим. Розглядається декілька версій того, що сталося", – розповіла "Сьогодні" речник поліції Черкаської області Зоя Вовк.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Фото: ГУНП

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Фото: ГУНП

Як ми з'ясували, серед версій вбивства розглядається і можлива помста, і вбивство через професійну діяльність валютника.

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Встановлено, що зловмисники завдали потерпілому декілька ударів по голові від яких чоловік помер.

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Зараз правоохоронці вживають усіх заходів для розшуку і затримання нападників. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство".

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі на ринку вбили чоловіка.

Також нагадаємо, у Миколаївській області син задушив батька за відмову перемкнути канал. Тіло загиблого в річці помітив місцевий рибалка.

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