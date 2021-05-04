У Чернігові четверо дітей отруїлися грибною юшкою: двоє померли (оновлено)

У Чернігові дітей з багатодітної сім'ї госпіталізували з отруєнням – двоє померли – що відомо про сім'ю

У Чернігові четверо малолітніх дітей потрапили в дитячу реанімацію з отруєнням. Двоє з них, 8-місячний Віктор Алєксєєнко та його п'ятирічна сестра Аліна, померли. Їх поховають 4 травня.

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Про це повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

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Батьки розповіли, що напередодні нагодували дітей картоплею з грибами. Дітей госпіталізували 27 квітня. Через три дні померла п'ятирічна дівчинка, а ще через два дні її маленький брат.

Зараз за життя їхніх брата і сестри борються в столичному Охматдиті. Вони досі у важкому стані в реанімації.

Як пише "Суспільне", це діти з села Олександрівка Добрянської громади.

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Головний лікар дитячої лікарні Олександр Карета зазначив, що малюка привезли вже в комі. Токсини отруїли організм немовля і внутрішні органи відмовили.

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Зазначається, що діти живуть у багатодітній родині. Усього їх п'ятеро. Сім'я вже була в полі зору соціальних служб у справах дітей у зв'язку зі складними життєвими обставинами.

Поліція почала кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Донбасі в будинку знайшли без свідомості сім'ю. Дитина і вітчим померли, не приходячи до тями. Попередня причина смерті – отруєння.

Крім того, у дитсадку Харківської області отруїлися діти. Трьох малюків, яким ще не виповнилося трьох років, госпіталізували в лікарню.