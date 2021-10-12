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У Чернігові через отруєння грибами помер молодий чоловік

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
12 жовтня, 16:44
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Серед них була бліда поганка. Постраждалого спочатку госпіталізували в лікарню, де пізніше настала смерть
Чоловік помер через отруєння грибами. Фото: колаж "Сьогодні"
Чоловік помер через отруєння грибами. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чернігові 26-річний чоловік помер після вживання грибів домашнього приготування. Серед них була бліда поганка.

Про це повідомив ДУ "Чернігівський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України".

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Чоловік помер у лікарні

Як стало відомо, 26-річний житель Чернігова помер у лікарні після вживання смажених зеленок, серед яких, найімовірніше, була бліда поганка.

Скільки всього випадків отруєння грибами в Чернігові з початку року?

Всього по Чернігівській області з початку року зареєстровано 14 осіб з отруєнням грибами, зокрема чотири дитини. Померло три особи, зокрема дві дитини.

Отруєння грибами. Фото: "Клініка Шарітель"
Отруєння грибами. Фото: "Клініка Шарітель"

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Симптоми отруєння грибами та перша допомога

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, отруєння грибами є найбільш важким харчовим отруєнням людини. Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Серед них:

  • нудота;
  • блювота;
  • різкий біль в животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури тіла;
  • зниження пульсу;
  • задуха;
  • судоми;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
  • марення, поява галюцинацій.

Перша допомога в разі отруєння грибами:

  • терміново телефонуйте у "швидку" — загальний номер 103;
  • промийте шлунок простою водою;
  • дотримуйтесь постільного режиму;
  • пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) — це допоможе відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини;
  • прийміть сорбенти.

Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу або молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів в організм. Самолікування небезпечне для життя! Залишки грибів або грибних страв слід обов'язково зберегти, адже їх лабораторне дослідження допоможе з'ясувати причину отруєння і призначити правильне лікування.

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Раніше ми писали:

  • У Вінницькій області померли від отруєння двоє маленьких сестер. Відомо, що діти отруїлися грибами або ягодами.
  • У готелі під Одесою отруїлися 9 дітей з Києва. У неповнолітніх — гостра кишкова інфекція.

  • У Кіровоградській області зафіксували два смертельні випадки отруєння грибами. Померли дві жінки.

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