У Чернігові масажистка випадково звернула шию клієнтці

Згодом потерпіла померла в неврологічному відділенні однієї з лікарень міста

Прокуратура підозрює масажистку у вбивстві з необережності / колаж "Сьогодні"

У Чернігові 49-річну масажистку підозрюють у вбивстві з необережності своєї клієнтки під час проведення масажу на дому.

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Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської окружної прокуратури.

Встановлено, що 49-річна підозрювана, проводячи сеанс масажу у себе вдома, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта клієнтки, внаслідок чого у неї виникла закрита хребетна спинномозкова травма з ушкодженням спинного мозку у шийному відділі.

Згодом потерпіла померла у неврологічному відділенні однієї з лікарень Чернігова.

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"Під час досудового слідства проведено низку судових експертиз, згідно з висновками яких вищевказані тілесні ушкодження, завдані підозрюваній, мають причинно-наслідковий зв'язок з настанням смерті потерпілої", – заявили у прокуратурі.

Підозрюваній інкримінують вбивство з необережності (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з психоневрологічної лікарні під Кривим Рогом утік пацієнт з шизофренією. Перед втечею він до смерті забив медбрата ніжкою від стільця.

Ми також писали, що в Дніпрі пацієнт наклав на себе руки у лікарні, перерізавши собі горло.