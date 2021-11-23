На Чернігівщині п'яні чоловіки забили собаку в чужому дворі: як їх покарають

Чоловіки забили тварину, коли були п'яні. Також вони пробралися на чужу териорію

Собака не становив для них жодної загрози для чоловіків / Колаж "Сьогодні"

У Чернігівській області чоловіки з Ріпкинщини забили на смерть собаку. Тепер за це їм загрожує понад 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура Чернігівської області.

Деталі

Чоловіки були п'яні. Вони незаконно проникли в одне із приватних господарств. Там жорстоко забили до смерті собаку господарів, яка не становила для них жодної загрози.

Як покарають живодерів

Чоловіки визнані винними у порушенні недоторканності житла та жорстоко поводилися з твариною, скоєною навмисне з особливою жорстокістю, з хуліганськими. 1 статті 162 та ч. 3 статті 299 КК України.

Одному з обвинувачених, раніше засудженому, призначили покарання у вигляді 5 років 3 місяці позбавлення волі, іншому – 5 років 2 місяці позбавлення волі.

Схожа історія

У Мережі з'явився ролик, в якому чоловік в одних трусах забив до смерті палицею по голові нутрій, а потім схопив кота і так само вчинив з ним.

Все це на камеру знімала співмешканка зловмисника. Сам злочинець позував напівоголеним та посміхався на тлі вбитих тварин.

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