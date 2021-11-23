На Чернігівщині п'яні чоловіки забили собаку в чужому дворі: як їх покарають

У Чернігівській області чоловіки з Ріпкинщини забили на смерть собаку. Тепер за це їм загрожує понад 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє прокуратура Чернігівської області.
Деталі
Чоловіки були п'яні. Вони незаконно проникли в одне із приватних господарств. Там жорстоко забили до смерті собаку господарів, яка не становила для них жодної загрози.
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Як покарають живодерів
Чоловіки визнані винними у порушенні недоторканності житла та жорстоко поводилися з твариною, скоєною навмисне з особливою жорстокістю, з хуліганськими. 1 статті 162 та ч. 3 статті 299 КК України.
Одному з обвинувачених, раніше засудженому, призначили покарання у вигляді 5 років 3 місяці позбавлення волі, іншому – 5 років 2 місяці позбавлення волі.
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У Мережі з'явився ролик, в якому чоловік в одних трусах забив до смерті палицею по голові нутрій, а потім схопив кота і так само вчинив з ним.
Все це на камеру знімала співмешканка зловмисника. Сам злочинець позував напівоголеним та посміхався на тлі вбитих тварин.
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