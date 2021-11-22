У Чернігівській області в страшній ДТП загинула дитина (фото)

У Чернігівській області, де раніше чоловік застрелився на очах у дружини зі старовинної зброї, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У ній загинула дитина.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
Деталі ДТП
Аварія сталася близько 18:00 у селі Заїзд Прилуцького району Чернігівської області. За попередньою інформацією, сталося зіткнення двох вантажних автомобілів та легковика.
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Загинула дитина
Внаслідок аварії жінка та дитина, які були у салоні легковика, зазнали травм. Їх госпіталізували. Згодом дитина померла у лікарні.
Дії правоохоронців
На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють правоохоронні органи, які встановлюють обставини аварії.
ДТП у Києві
У Києві маршрутка влетіла у відбійник. У момент зіткнення всередині було кілька пасажирів.
Від удару в автомобіля відірвало колесо та вилетіли вікна. Водій маршрутки пояснив, що вивернув кермо вправо, щоб уникнути зіткнення, коли із зустрічної смуги нібито виїхав автомобіль.
Пасажири не постраждали і відмовилися від допомоги медиків.
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