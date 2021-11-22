У Чернігівській області в страшній ДТП загинула дитина (фото)

Дитину госпіталізували, але лікарям не вдалося її врятувати

Нині не відомо, що стало причиною ДТП/Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області, де раніше чоловік застрелився на очах у дружини зі старовинної зброї, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У ній загинула дитина.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

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Деталі ДТП

Аварія сталася близько 18:00 у селі Заїзд Прилуцького району Чернігівської області. За попередньою інформацією, сталося зіткнення двох вантажних автомобілів та легковика.

ДТП сталася за участю трьох автомобілів/Фото: Facebook/Поліція Чернігівської області

Загинула дитина

Внаслідок аварії жінка та дитина, які були у салоні легковика, зазнали травм. Їх госпіталізували. Згодом дитина померла у лікарні.

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Дитина, яка була в салоні легкового автомобіля, згодом загинула внаслідок отриманих травм/Фото: Facebook/Поліція Чернігівської області

Дії правоохоронців

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють правоохоронні органи, які встановлюють обставини аварії.

Причину аварії з'ясовують правоохоронці/Фото: Facebook/Поліція Чернігівської області

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ДТП у Києві

У Києві маршрутка влетіла у відбійник. У момент зіткнення всередині було кілька пасажирів.

Від удару в автомобіля відірвало колесо та вилетіли вікна. Водій маршрутки пояснив, що вивернув кермо вправо, щоб уникнути зіткнення, коли із зустрічної смуги нібито виїхав автомобіль.

Пасажири не постраждали і відмовилися від допомоги медиків.

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