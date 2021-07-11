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У Чернівцях сталася ДТП з патрульними – авто перекинулось на дах, а копи у лікарні

11 липня 2021 18:48

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У поліцейських медики діагностували струси головного мозку – триває слідство

У поліцейських струси головного мозку / Фото: колаж "Сьогодні"

У поліцейських струси головного мозку / Фото: колаж "Сьогодні"

Ввечері, 10 липня, у Чернівцях працівники служби охорони поліції потрапили в ДТП – двоє правоохоронців отримали травми.

Про це повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.

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"Правоохоронці встановили, що того вечора працівники УПО, отримавши повідомлення про спрацювання сигналізації в одному із будинків у Чернівцях, рухалися вулицею Головною із увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом на виклик. На вулиці Південно-Кільцевій 58-річний водій автомобіля Volkswagen проігнорував спецсигнали службового автомобіля та не надав йому переваги в русі", – повідомили у поліції.

В результаті зіткнення двох транспортних засобів службовий автомобіль перекинувся, а двоє інспекторів Управління поліції охорони отримали тілесні ушкодження. У правоохоронців струси головного мозку.

Наразі триває слідство. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.

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Раніше ми повідомляли, що у Київській області сталася велика дорожня аварія з приміською маршруткою Київ – Пісківка, в результаті якої вона перекинулася разом з пасажирами.

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Нагадаємо, минулого місяця в Бучі сталося ДТП за участю двох вантажівок та легковика, де постраждали чотири особи, серед яких двоє дітей.

Крім того, місяць тому страшна аварія трапилася на 32-му км автодороги Київ – Харків – Довжанський – легковий автомобіль в'їхав у відбійник на повороті в аеропорт "Бориспіль".

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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