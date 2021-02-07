У Чернівцях в торговому центрі стався вибух (фото)

Попередньо, в результаті вибуху ніхто не постраждав

Сьогодні в Чернівцях стався вибух у приміщенні торгового центру "Майдан".

Реклама

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 7 лютого, в поліцію надійшло повідомлення, що в приміщенні одного з торгових центрів Чернівців стався вибух", – йдеться в повідомленні.

Фото: УНН

Читайте також: На Дніпропетровщині в дитсадку стався вибух: порушника затримали

Попередньо, в результаті вибуху ніхто не постраждав. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини цієї події.

Фото: УНН

Реклама

Слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляли раніше, в Бордо у Франції в житловому будинку прогримів вибух. Інцидент стався на одному з верхніх поверхів будинку, розташованого в кварталі Шартон.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в Кам'янському стався вибуху житловому будинку – двоє людей постраждали.

Реклама

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама