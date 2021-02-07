У Чернівцях в торговому центрі стався вибух (фото)

Сьогодні в Чернівцях стався вибух у приміщенні торгового центру "Майдан".
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
"Сьогодні, 7 лютого, в поліцію надійшло повідомлення, що в приміщенні одного з торгових центрів Чернівців стався вибух", – йдеться в повідомленні.
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Попередньо, в результаті вибуху ніхто не постраждав. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини цієї події.
Слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомляли раніше, в Бордо у Франції в житловому будинку прогримів вибух. Інцидент стався на одному з верхніх поверхів будинку, розташованого в кварталі Шартон.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині в Кам'янському стався вибуху житловому будинку – двоє людей постраждали.
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