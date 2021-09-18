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У Чернівцях під час руху обстріляли автомобіль з трьома дітьми

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
18 вересня, 14:45
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Поліцейські з'ясували, що на перехресті між двома водіями виник конфлікт
Зловмисник переслідував Daewoo Lanos і під час руху стріляв по автомобілю
Зловмисник переслідував Daewoo Lanos і під час руху стріляв по автомобілю

У Чернівцях увечері, 17 вересня, сталася стрілянина – вогонь відкрили по автомобілю, в якому були діти.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Потерпілий розповів, що їхав за кермом автомобіля Daewoo Lanos по одній з вулиць Чернівців. У якийсь момент водій легкового Volkswagen кілька разів вистрілив в його транспортний засіб і поїхав в невідомому напрямку. У момент нападу в авто перебувало троє дорослих і троє дітей у віці 8, 14 і 15 років.

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Поліцейські з'ясували, що на перехресті між двома водіями виник конфлікт. Зловмисник почав переслідувати Daewoo Lanos і під час руху стріляв по автомобілю. Він вистрілив в бік вікон пасажирських дверей. В результаті пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей праворуч. В результаті стрілянини ніхто з людей не постраждав.

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/ Фото: Нацполиция

Поліція встановила і затримала 22-річного стрілка. У нього вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 мм та автомобіль.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кваліфікуючою ознаками частини 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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/ Фото: Нацполиция

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