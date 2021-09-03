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А так можна було? Що відомо про жінку, яка напала на мера Чернівців

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
3 вересня, 17:59
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Міський голова заявив, що йому не знайома нападала
Неадекватна жінка спробувала вдарити мера рукою і стопкою паперів / Фото: колаж "Сьогодні"
Неадекватна жінка спробувала вдарити мера рукою і стопкою паперів / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 2 вересня, в Чернівцях під час сесії міськради напали на мера Романа Клічука. Там до президії підбігла неадекватна жінка і спробувала вдарити міського голову.

Що сталося?

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На відео з місця видно, що жінка розмовляє на підвищених тонах з міським головою і нецензурно висловлюється на його адресу, після чого спробувала вдарити його рукою і стопкою паперів.

"Поліцію зараз я викличу, і психіатричну бригаду для всіх вас, для кожного з вас... Ви напевно наркоту вживаєте? Скажіть, чим ви закидаєтесь громадяни депутати? А? Я вас питаю?!", – заявила жінка, яка прорвалася до президії.

Пізніше в зал зайшов поліцейський, який повів жінку з приміщення, а Клічук вибачився перед колегами і оголосив перерву на 10 хвилин.

Хто ця жінка і що їй загрожує?

Міський голова заявив, що йому не знайома нападниця. За його словами, у неї є психічні розлади.

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Прес-служба ГУ Нацполіціі в Чернівецькій області поінформувала, що інцидент в міськраді Чернівців був зареєстрований в єдиному обліку заяв та повідомлень.

Правоохоронці будуть розслідувати спробу нападу на мера міста.

"Наскільки зрозуміло, у неї були питання, які, в свою чергу, були на розгляді в мерії. Після скоєного на жінку було складено адмінпротокол за статтею "Хуліганство". Також після скоєного жінку забрала бригада медиків, у яких вона перебуває на психіатричному обліку", – повідомила нам речник поліції Чернівецькій області Діана Козлова.

А так можна було?

У поліції повідомили, що жінка прийшла до міськради як місцева мешканка.

"Охороні сказала, що йде з паперами на сесію міськради, її пропустили", – повідомили нам в поліції.

Тобто, вона не штурмувала міськраду, її туди пустили відносно спокійно

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