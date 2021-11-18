У двох областях України випав перший сніг (фото)

Сніг накрив Сумську та Чернігівську області в четвер увечері

До ранку сніг розтане, адже прогнозують плюсову температуру/Колаж: Сьогодні

У четвер, 18 листопада, у Чернігівській та Сумській областях випав сніг. Люди почали ділитися світлинами явища.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

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Чернігівська область

"У Семенівці сьогодні, 18 листопада, ввечері разом з невеликим дощем почав з'являтися перший сніжок. Дивлячись на температурні показники, він з часом буде танути, але все одно приємно бачити, що зима вже близько", — написали на сторінці "Рідна Семенівка" у Facebook.

Нині у місті +1 градус.

У Семенівці Сумської області випав перший сніг/Фото: Facebok-сторінка Рідна Семенівка У Семенівці Сумської області випав перший сніг/Фото: Facebok-сторінка Рідна Семенівка У Семенівці Сумської області випав перший сніг/Фото: Facebok-сторінка Рідна Семенівка У Семенівці Сумської області випав перший сніг/Фото: Facebok-сторінка Рідна Семенівка У Семенівці Сумської області випав перший сніг/Фото: Facebok-сторінка Рідна Семенівка 1 /5

Сумська область

Про зимову погоду повідомили й жителі населених пунктів Шостка та Конотоп. Температура повітря зараз у цих містах — 0 градусів.

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У Конотопі випав сніг/Фото: Facebook-сторінка Тетяна Білоус

Прогноз погоди на завтра

19 листопада в Україні йтиме мокрий сніг та дощ. Крім того, в країні буду вітряно.

Мокрий сніг буде у Сумській області, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та у Карпатах.

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Дощ прийде у південну частину України у другій половині дня чи ввечері. У Донецькій та Луганській областях опадів не буде. Вітер на заході та півночі України завтра посилиться. Ніч буде холодною. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +8 градусів.

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