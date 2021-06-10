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В очах блиснуло, і початок трусити – дівчинка-підліток розповіла, як у неї влучила блискавка в домі

10 червня 2021 15:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Мама сказала вимкнути телефон, і коли Ганна взяла його до рук, вдарила блискавка

У Житомирській області 15-річна Ганна Корнійчук, яку вдарило блискавкою, розповіла про пережите. Дівчинка отримала електричний розряд, коли зателефонувала подружка і вона простягнула руку до телефона. Мобільний тоді заряджався.

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Про це повідомляє ТСН.

За словами Ганни, коли почалася гроза, батьки з трьома дітьми були в будинку. Коли її вдарило струмом, у домі миттєво вибило електрику, на шум прибігли батьки, потім викликали медиків. Дівчинка знепритомніла.

Нині вона в стабільному стані й почувається краще.

"Подзвонила подружка, вона почала щось казати. Мама сказала: "Вимкни телефон", і в той момент все відбулось. Було дуже страшно, телефон вимкнувся. В очах блимнуло, і почало трусити, серце почало боліти", – сказала потерпіла дівчинка.

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На її тілі залишилися сліди від блискавки – на лівій руці, якою тримала телефон, на спині та грудині.

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"Характерний візерунок для ураження блискавкою, удар був завданий у грудну клітку, і вихід – на спині. Точка входу і виходу є. Ще пощастило, бувають і смертельні випадки", – зазначив лікар Олександр Волощук.

Нагадаємо, у Харкові на залізничному мосту вбило струмом 13-річну дівчинку . Вона вилізла туди разом з друзями.

Крім того, у Сергіївці Дніпропетровської області блискавка в полі вцілила в двох жінок – обидві вижили.

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