У Херсоні директор лікарні попався на великому хабарі

Чиновник вимагав хабар, але його викрили правоохоронці – що загрожує чоловікові, розповіли в поліції

У Херсоні директора центру первинної медико-санітарної допомоги затримали на хабарі в 100 тисяч гривень, які він вимагав та отримав від підприємця за передачу у користування приміщення, що перебуває на балансі медустанови.

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Як повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, його затримали після отримання всієї суми. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу.

Чиновник вимагав великий хабар. Фото: ГУНП

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Херсонській області, за оперативного супроводу Херсонського управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України", – йдеться в повідомленні.

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Зараз вирішується питання про оголошення затриманому про підозру. Фото: ГУНП

Раніше ми повідомляли, що керівники парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський" у Києві попалися на хабарах.

Також нагадаємо, в Одесі чиновник міськради погорів на хабарі.