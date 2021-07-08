Русский
$ 27,3
32,29
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Херсоні через зливи оголосили надзвичайну ситуацію: що сталося

8 липня 2021 18:14

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Довгі дощі призвели до поломки колектора – на місце викликають профільних фахівців

Частина міста ризикує залишитися без води. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

Частина міста ризикує залишитися без води. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

У Херсоні через сильні зливи міський колектор вийшов з ладу. 75 тисяч місцевих жителів ризикують залишитися без води і каналізації.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

На місце викликали профільних фахівців. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

На місце викликали профільних фахівців. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

Ремонтники не можуть знайти місце поломки, тому що заважають погодні умови і глибина закладання труб на аварійній ділянці.

Реклама

Труба знаходиться на глибині 8 метрів, а аварійна ділянка – 37 метрів. Довжина колектора – 1080 метрів.

Не пропусти!
Дівчинка плакала на трибунах "Уемблі" після вчинку футболіста збірної Англії
Мейсон Маунт довів до сліз фанатку

Міські чиновники скликали штаб і визнали аварію на колекторі надзвичайною ситуацією. Зараз на місце викликають профільних фахівців.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині лісівники просили оголосити надзвичайну ситуацію регіонального масштабу через негоду. Так лісгоспам буде простіше ліквідувати наслідки буревію.

Реклама

25 червня у Рівному за годину на вулицях виявилися повалені дерева і електроопори, деякі вулиці були заблоковані. У лісах за кілька годин стихія завдала збитків майже на 100 млн гривень.

Останні новини в Україні та світі дивіться у нашому випуску:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Водій схопився за голову і сів поруч". На Полтавщині авто збило дитину (фото)Інші регіони
У Чернігівській області 12-річна школярка чекає дитину від 17-річного хлопця. Подробиці скандалу
У Чернігівській області 12-річна школярка чекає дитину від 17-річного хлопця. Подробиці скандалуІнші регіони
У Черкасах няня в дитячому садку жорстоко побила дитину. Подробиці скандалу
У Черкасах няня в дитячому садку жорстоко побила дитину. Подробиці скандалуІнші регіони
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці – чоловікові зробили укол на роботі, доза була першою
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці – чоловікові зробили укол на роботі, доза була першоюІнші регіони
Дуже рідкісна хвороба: у Вінниці 10-річна дівчинка померла від старості
Дуже рідкісна хвороба: у Вінниці 10-річна дівчинка померла від старостіІнші регіони
У Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході та втік. Подробиці трагедії (відео)
У Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході та втік. Подробиці трагедії (відео)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти