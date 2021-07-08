У Херсоні через зливи оголосили надзвичайну ситуацію: що сталося

Довгі дощі призвели до поломки колектора – на місце викликають профільних фахівців

Частина міста ризикує залишитися без води. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

У Херсоні через сильні зливи міський колектор вийшов з ладу. 75 тисяч місцевих жителів ризикують залишитися без води і каналізації.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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На місце викликали профільних фахівців. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

Ремонтники не можуть знайти місце поломки, тому що заважають погодні умови і глибина закладання труб на аварійній ділянці.

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Труба знаходиться на глибині 8 метрів, а аварійна ділянка – 37 метрів. Довжина колектора – 1080 метрів.

Міські чиновники скликали штаб і визнали аварію на колекторі надзвичайною ситуацією. Зараз на місце викликають профільних фахівців.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині лісівники просили оголосити надзвичайну ситуацію регіонального масштабу через негоду. Так лісгоспам буде простіше ліквідувати наслідки буревію.

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25 червня у Рівному за годину на вулицях виявилися повалені дерева і електроопори, деякі вулиці були заблоковані. У лісах за кілька годин стихія завдала збитків майже на 100 млн гривень.

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