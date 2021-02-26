У Херсоні кримські татари провели акцію: готують звернення до Зеленського (відео)

У Херсоні в день сьомої річниці окупації українського Криму Росією кримські татари вийшли на акцію "Крим – це Україна". Почав її Меджліс.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Представники Меджлісу підготували звернення до президента України Володимиру Зеленського. У ньому просять зберегти культурну та релігійну самобутність кримських татар, зміцнити обороноздатність півдня України, зокрема Херсонської області.
Акція пройшла мирно і тривала менше години.
Гори, море і ностальгія. Подкаст "Сьогодні", у якому зізнаємося у любові до Криму:
Нагадаємо, під час ще однієї тематичної акції у Херсоні активісти повісили і спалили опудало президента Росії Володимира Путіна.
Також президент Володимир Зеленський заявив, що півострову пора повертатися додому і звернувся до кримчан на двох мовах.
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