У Херсоні кримські татари провели акцію: готують звернення до Зеленського (відео)

У Херсоні в день сьомої річниці окупації українського Криму Росією кримські татари вийшли на акцію "Крим – це Україна". Почав її Меджліс.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Представники Меджлісу підготували звернення до президента України Володимиру Зеленського. У ньому просять зберегти культурну та релігійну самобутність кримських татар, зміцнити обороноздатність півдня України, зокрема Херсонської області.

Відео: Сьогодні

Акція пройшла мирно і тривала менше години.

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Нагадаємо, під час ще однієї тематичної акції у Херсоні активісти повісили і спалили опудало президента Росії Володимира Путіна.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що півострову пора повертатися додому і звернувся до кримчан на двох мовах.

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