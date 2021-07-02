У Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході та втік. Подробиці трагедії (відео)

Загиблому хлопцю недавно виповнилося 17 років. Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсоні нетверезий патрульний збив пішохода на пішохідному переході і втік з місця ДТП. Перехожі викликали швидку допомогу. Три години медики намагалися реанімувати хлопця, але від травм 17-річний Дмитро Проць помер.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Що відомо про загиблого

17-річний Дмитро в той день гуляв по місту зі своєю дівчиною Нікою, потім її забрали на машині батьку, а він пішов додому.

Вони зустрічалися два роки, разом вступили до політехнічного коледжу, мріяли стати програмістами і одружитися. Ці мрії зруйнувала страшна аварія. Ніка востаннє бачила Дмитра – буквально за мить до його смерті.

Як все відбулося

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Автомобіль BMW на великій швидкості збив Дмитра на "зебрі", коли він переходив дорогу. Все сталося на очах у перехожих. Вони ж і викликали швидку.

Автомобіль зупинився. Очевидці кажуть, з нього вийшли троє чоловіків. За словами свідків, всі вони були нетверезі. І, кажуть, спочатку зникли номерні знаки з машини, а потім зник і сам автомобіль. Втім, правоохоронці встановили: за кермом був поліцейський.

"Після інциденту поліцейський зник з місця ДТП. Постраждалого каретою швидкої доставили до місцевої лікарні, де він помер від отриманих травм", – сказала речниця державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

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Що відомо про водія, що скоїв наїзд

Автомобіль, на якому збили підлітка, належить командиру роти патрульної поліції.

"Це сталося у позаслужбовий час і цей поліцейський зараз не на зв'язку, ведуться пошукові заходи. Я не володію інформацією, де знаходиться тепер цей поліцейський. Проходить службова перевірка, він і його керівник відсторонені", – повідомив керівник управління патрульної поліції в Херсонській області Костянтин Дронгаль.

Мати Дмитра досі не може повірити, що сина немає. Згадує, що в той вечір дзвонила йому, але він не відповів, трубку взяла поліцейська.

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Дмитро помер через три години в реанімації лікарні.

Державне бюро розслідувань оголосило підозру патрульному. Встановлено, що він був п'яний, коли скоїв наїзд. Якщо вину водія доведуть в суді, його чекає до 10 років за ґратами.

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Також нагадаємо, у Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять осіб.

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