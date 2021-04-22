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На Херсонщині банду злочинців координували "злодії в законі" з РФ

22 квітня, 20:22

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зловмисники тероризували місцеве населення, в окрузі їх всі боялися, а діяли члени угруповання під наглядом "злодіїв в законі" з Росії

У Херсонській області Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого злочинного угруповання, яке координували "злодії в законі" з Росії. Зловмисники залякували місцеве населення.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, їхнім ключовим "доходом" була торгівля наркотиками, в тому числі у виправних колоніях. Також зловмисники формували для в'язнів так званий "общак", в середньому 300 тисяч гривень на місяць. При цьому очолював банду "смотрящий за регіоном" від кримінальних кіл.

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Силовики провели низку обшуків в учасників угруповання, в тому числі і у "смотрящего". Були вилучені незаперечні докази протиправної діяльності.

Двох зловмисників також викрили під час передачі наркотиків до виправної колонії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозри у вчиненні злочину.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі затримали "злодія в законі" Мамуку Хонського.

Також нагадаємо, з України видворили "злодія в законі" на прізвисько "Зюзя".

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Росія СБУ злочинці злодії в законі Херсонська область
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