На Херсонщині банду злочинців координували "злодії в законі" з РФ

Зловмисники тероризували місцеве населення, в окрузі їх всі боялися, а діяли члени угруповання під наглядом "злодіїв в законі" з Росії

У Херсонській області Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого злочинного угруповання, яке координували "злодії в законі" з Росії. Зловмисники залякували місцеве населення.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі відомства, їхнім ключовим "доходом" була торгівля наркотиками, в тому числі у виправних колоніях. Також зловмисники формували для в'язнів так званий "общак", в середньому 300 тисяч гривень на місяць. При цьому очолював банду "смотрящий за регіоном" від кримінальних кіл.

Реклама

Силовики провели низку обшуків в учасників угруповання, в тому числі і у "смотрящего". Були вилучені незаперечні докази протиправної діяльності.

Двох зловмисників також викрили під час передачі наркотиків до виправної колонії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозри у вчиненні злочину.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Одесі затримали "злодія в законі" Мамуку Хонського.

Також нагадаємо, з України видворили "злодія в законі" на прізвисько "Зюзя".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама