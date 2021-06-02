У Херсонській області четверо дітей жили без їжі в будинку, а батько піднімав на них руку

Дітей в занедбаному стані забрали з неблагополучної сім'ї, а батькам дали шанс на виправлення, але є умови

У Херсонській області четверо дітей вилучили з неблагополучної сім'ї. Двоє хлопчиків, 10 і 9 років, і двоє дівчаток, 3 і 5 років, проживали у вкрай незадовільних умовах. У дітей не було продуктів харчування, чистого одягу, канцелярського приладдя, іграшок і книг.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, діти були в занедбаному стані, виглядали менше свого віку. Крім того, батько сімейства піднімав на них руку.

Поліцейські передали іграшки, одяг та солодощі чотирьом дітям, яких вилучили у батьків-кривдників. Фото: ГУНП

Напередодні, 9-річний хлопчик з синцями на обличчі поскаржився старості села, що його вдарив батько. За адресою проживання сім'ї виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, ювенальний поліцейський і служба у справах дітей.

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Батькам дали шанс на виправлення. Фото: ГУНП

Чоловік пояснив, що син погано себе веде і не слухається, тому він його і вдарив. За словами сусідів, батько і мати зловживають алкоголем і часто влаштовують конфлікти.

Зараз діти знаходяться в дитячому відділенні лікарні. Фото: ГУНП

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Стосовно чоловіка було складено адміністративний протокол за статтею "вчинення домашнього насильства" та винесено терміновий заборонний припис.

"Зважаючи на всі ризики здоров’ю дітей, їх не можна було залишати в тих умовах та з таким ставленням батьків: агресії з боку батька і байдужості від матері. Ювенальний поліцейський та працівники служби у справах дітей прийняли рішення терміново вилучити дітей з родини. Їх тимчасово помістили у дитяче відділення лікарні", – йдеться в повідомленні.

Дітей зводили в дельфінарій. Фото: ГУНП

Щоб хоч якось розрадити малечу, поліцейські у День захисту дітей відвезли їх до дельфінарію, а також привезли їм у лікарню солодощі, фрукти, соки, м’які іграшки, ляльки, машинки, розмальовки, олівці та фломастери.

Реклама Малюкам зібрали декілька пакетів з одягом та взуттям. І люди продовжують приносити їм речі. Фото: ГУНП

Батькам дітей дали шанс на виправлення. Дітей їм повернуть лише за умови, якщо вони перестануть пиячити, приведуть до ладу будинок, який потребує ремонту, а також придбають найнеобхідніше для розвитку та навчання дітей.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові горе-матері, яка виховувала дітей в повній антисанітарії, загрожує строк.

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