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У Херсонській області хлопчик впав з дерева і наколовся на штир: його прооперували

31 травня, 15:29

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Медики не змогли самостійно допомогти дитині і відвезти в лікарню, тому викликали рятувальників

У Каховському районі Херсонської області підліток наколовся на металевий паркан. На місце викликали рятувальників.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Увечері 30 травня в селі Любимівка 13-річний хлопчик впав з дерева і наколовся ногою на металевий штир паркану. Медики, які прибули на місце, викликали рятувальників. Вони вирізали металеву частину паркану і доставили дитину до авто швидкої допомоги.

/ Фото: ГСЧС

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Після цього підлітка госпіталізували.

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"Упродовж усієї рятувальної операції хлопчина тримався дуже мужньо. Наступну роботу рятувальники завершили вже в реанімаційному відділені Каховської центральної міської лікарні", – розповіли в ДСНС.

Медикам довелося ще більш ретельно зрізати залишок металевої конструкції. Потім потерпілого прооперували.

Нагадаємо, в Одесі дитина на дитячому майданчику натрапила на штир і потрапила в реанімацію.

Крім того, під Черкасами на восьмирічного хлопчика впали футбольні ворота.

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