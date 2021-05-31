У Херсонській області хлопчик впав з дерева і наколовся на штир: його прооперували

У Каховському районі Херсонської області підліток наколовся на металевий паркан. На місце викликали рятувальників.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
Увечері 30 травня в селі Любимівка 13-річний хлопчик впав з дерева і наколовся ногою на металевий штир паркану. Медики, які прибули на місце, викликали рятувальників. Вони вирізали металеву частину паркану і доставили дитину до авто швидкої допомоги.
/ Фото: ГСЧС
Після цього підлітка госпіталізували.
"Упродовж усієї рятувальної операції хлопчина тримався дуже мужньо. Наступну роботу рятувальники завершили вже в реанімаційному відділені Каховської центральної міської лікарні", – розповіли в ДСНС.
Медикам довелося ще більш ретельно зрізати залишок металевої конструкції. Потім потерпілого прооперували.
Нагадаємо, в Одесі дитина на дитячому майданчику натрапила на штир і потрапила в реанімацію.
Крім того, під Черкасами на восьмирічного хлопчика впали футбольні ворота.