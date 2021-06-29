У Херсонській області нацгвардієць кинувся під поїзд. Що відомо

У день загибелі 20-річний юнак покинув без дозволу частину, товариші по службі кажуть, що йому це було не властиво

Поблизу села Киселівка Херсонської області 20-річний боєць Національної гвардії України кинувся під пасажирський поїзд Одеса-Харків.

Як повідомляє Херсон онлайн, він отримав травми несумісні з життям і загинув на місці.

У частині, де проходив службу загиблий, подію назвали "шоком". За словами товаришів по службі, конфліктів у нього не було, офіцери також не мали до нього претензій.

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Відомо, що в день загибелі юнак покинув частину без дозволу і поїхав в рідну Білозерщіну, де і наклав на себе руки. Припускають, що причиною самогубства могли бути домашні проблеми або сварка з дівчиною.

Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області чоловік покінчив життя самогубством, кинувшись під поїзд Одеса – Київ.

Також нагадаємо, у передмісті Одеси чоловік кинувся під поїзд.

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