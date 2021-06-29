Русский
$ 27,4
32,74
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Інші регіони

У Херсонській області нацгвардієць кинувся під поїзд. Що відомо

29 червня 2021 13:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У день загибелі 20-річний юнак покинув без дозволу частину, товариші по службі кажуть, що йому це було не властиво

Поблизу села Киселівка Херсонської області 20-річний боєць Національної гвардії України кинувся під пасажирський поїзд Одеса-Харків.

Як повідомляє Херсон онлайн, він отримав травми несумісні з життям і загинув на місці.

У частині, де проходив службу загиблий, подію назвали "шоком". За словами товаришів по службі, конфліктів у нього не було, офіцери також не мали до нього претензій.

Читайте також: На "Арсенальній" молодий хлопець стрибнув під поїзд метро (оновлено)

Відомо, що в день загибелі юнак покинув частину без дозволу і поїхав в рідну Білозерщіну, де і наклав на себе руки. Припускають, що причиною самогубства могли бути домашні проблеми або сварка з дівчиною.

Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області чоловік покінчив життя самогубством, кинувшись під поїзд Одеса – Київ.

Також нагадаємо, у передмісті Одеси чоловік кинувся під поїзд.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

300 євро тобі дати? У Чернівецькій області на завуча медколеджу виплеснули відро фекалій (відео)
300 євро тобі дати? У Чернівецькій області на завуча медколеджу виплеснули відро фекалій (відео)Інші регіони
Зґвалтування школярки в Кривому Розі: в поліції сприймали так, як ніби вона цього хотіла
Зґвалтування школярки в Кривому Розі: в поліції сприймали так, як ніби вона цього хотілаІнші регіони
Війна за курорти. Як в Залізному Порту приймають відпочиваючих (відео)
Війна за курорти. Як в Залізному Порту приймають відпочиваючих (відео)Інші регіони
У Скадовську коня перефарбували в зебру і змушували катати відпочивальників у спеку – фото
У Скадовську коня перефарбували в зебру і змушували катати відпочивальників у спеку – фотоІнші регіони
У головному ковідному відділенні Кіровоградщини оголосили термінову евакуацію (відео)
У головному ковідному відділенні Кіровоградщини оголосили термінову евакуацію (відео)Інші регіони
У Полтаві дві жінки знепритомніли через спеку в маршрутці (відео)
У Полтаві дві жінки знепритомніли через спеку в маршрутці (відео)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти