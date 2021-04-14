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На кордоні з Кримом проходять масштабні навчання українських силовиків: фото

14 квітня, 18:40

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

ЗСУ проводить антитерористичні навчання у Херсонській області – силовики працюють з об'єктами критичної інфраструктури

Служба безпеки України в Херсонській області проводить масштабні багатоетапні антитерористичні навчання. Силовики працюють у районі морської прибережної зони регіону, а також біля тимчасово окупованого Криму.

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Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Нацполіції і Держслужби спеціального транспорту.

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У СБУ пишуть, що навчання проводять у максимально наближених до реальних умовах.

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Під час відпрацювання завдань під охороною знаходяться стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури області: морські порти, об'єкти енергопостачання, аеропорти, мости і газовидобувні вежі.

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Нагадаємо, нещодавно поблизу окупованого Криму провели навчання артилерійські і танкові підрозділи, які відбивали прорив умовного противника.

Також зазначимо, що Росія перекидає десантні і артилерійські катери в Чорне море під приводом проведення навчань.

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СБУ силовики навчання Херсонська область
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