На кордоні з Кримом проходять масштабні навчання українських силовиків: фото

Служба безпеки України в Херсонській області проводить масштабні багатоетапні антитерористичні навчання. Силовики працюють у районі морської прибережної зони регіону, а також біля тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Нацполіції і Держслужби спеціального транспорту.
У СБУ пишуть, що навчання проводять у максимально наближених до реальних умовах.
Під час відпрацювання завдань під охороною знаходяться стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури області: морські порти, об'єкти енергопостачання, аеропорти, мости і газовидобувні вежі.
Нагадаємо, нещодавно поблизу окупованого Криму провели навчання артилерійські і танкові підрозділи, які відбивали прорив умовного противника.
Також зазначимо, що Росія перекидає десантні і артилерійські катери в Чорне море під приводом проведення навчань.
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