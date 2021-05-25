Русский
$ 27,43
33,49
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Херсонській області пронісся потужний торнадо: фото і відео

25 травня, 17:16

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Сильний вітер повалив дерева, позривав дахи з будинків і пошкодив паркани – нині місцеві жителі прибирають після негоди

По Херсонській області пройшовся торнадо, наразі правоохоронці допомагають місцевим жителям долати наслідки негоди.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що незвичайне погодне явище помітили в селі Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади.

/ Фото: Нацполиция

Реклама

В результаті ураганного вітру пошкоджені паркани, дахи кількох будинків і повалені дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

/ Фото: Нацполиция

В тренді
Дрон-велетень, як у ОБСЄ. Бойовики на Донбасі отримали нову небезпечну техніку

Нині копи обходять квартири громадян, спілкуються з місцевими жителями і допомагають ліквідовувати наслідки.

Реклама

/ Фото: Нацполиция

Нагадаємо, в минулому році в Криму помітили величезний смерч.

Крім того, минулої осені в Херсонській області пронісся потужний торнадо. Унаслідок удару стихії населений пункт Велика Олександрівка отримав серйозну шкоду.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життя
Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життяУкраїна
Трагедія на фестивалі повітряних куль в Кам'янці-Подільському: загиблий і п'ятеро поранених (оновлено)
Трагедія на фестивалі повітряних куль в Кам'янці-Подільському: загиблий і п'ятеро поранених (оновлено)Україна
Легені згнили: у Житомирі помер чоловік, якому медики відмовили в допомозі
Легені згнили: у Житомирі помер чоловік, якому медики відмовили в допомозіІнші регіони
У Херсонській області пастор тримав у рабстві сто людей (фото)
У Херсонській області пастор тримав у рабстві сто людей (фото)Інші регіони
Житель Житомира купив ковбасу з щурячими лапами і хвостом (фото)
Житель Житомира купив ковбасу з щурячими лапами і хвостом (фото)Інші регіони
У Черкасах помер хлопчик, який отримав кулю на занятті в тирі
У Черкасах помер хлопчик, який отримав кулю на занятті в тиріІнші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти