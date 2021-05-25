У Херсонській області пронісся потужний торнадо: фото і відео

По Херсонській області пройшовся торнадо, наразі правоохоронці допомагають місцевим жителям долати наслідки негоди.
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
Зазначається, що незвичайне погодне явище помітили в селі Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади.
/ Фото: Нацполиция
В результаті ураганного вітру пошкоджені паркани, дахи кількох будинків і повалені дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
/ Фото: Нацполиция
Нині копи обходять квартири громадян, спілкуються з місцевими жителями і допомагають ліквідовувати наслідки.
/ Фото: Нацполиция
Нагадаємо, в минулому році в Криму помітили величезний смерч.
Крім того, минулої осені в Херсонській області пронісся потужний торнадо. Унаслідок удару стихії населений пункт Велика Олександрівка отримав серйозну шкоду.