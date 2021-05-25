У Херсонській області пронісся потужний торнадо: фото і відео

Сильний вітер повалив дерева, позривав дахи з будинків і пошкодив паркани – нині місцеві жителі прибирають після негоди

По Херсонській області пройшовся торнадо, наразі правоохоронці допомагають місцевим жителям долати наслідки негоди.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що незвичайне погодне явище помітили в селі Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади.

/ Фото: Нацполиция

Реклама

В результаті ураганного вітру пошкоджені паркани, дахи кількох будинків і повалені дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

/ Фото: Нацполиция В тренді Дрон-велетень, як у ОБСЄ. Бойовики на Донбасі отримали нову небезпечну техніку

Нині копи обходять квартири громадян, спілкуються з місцевими жителями і допомагають ліквідовувати наслідки.

Реклама / Фото: Нацполиция

Нагадаємо, в минулому році в Криму помітили величезний смерч.

Крім того, минулої осені в Херсонській області пронісся потужний торнадо. Унаслідок удару стихії населений пункт Велика Олександрівка отримав серйозну шкоду.